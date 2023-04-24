CCTV: санкции США против России усилили риск дедолларизации в мире
«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну «антиглобализма», — пишет CCTV.
По данным издания, падение статуса Соединённых Штатов в мировой торговле указывает на то, что доллар утратил свойство незаменимости, и своими действиями Вашингтон лишь подталкивает другие страны к использованию других валют.
«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара», — добавили журналисты.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.
Панкин также выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.
Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не посягает на доллар.