Антироссийские санкции США вызвали острую реакцию в мире, из-за чего американская валютная система оказалась под угрозой.

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления США начали практиковать торговый протекционизм и продвигать волну «антиглобализма», — пишет CCTV.

По данным издания, падение статуса Соединённых Штатов в мировой торговле указывает на то, что доллар утратил свойство незаменимости, и своими действиями Вашингтон лишь подталкивает другие страны к использованию других валют.

«В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара», — добавили журналисты.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

Панкин также выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не посягает на доллар.