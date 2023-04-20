Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд

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Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © valentyn semenov / 500px

Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.

Отмечается, что за неделю этот показатель сократился на $0,6 млрд.

В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.

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