Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд
Международные резервы России на 14 апреля составили $600,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
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Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.
Отмечается, что за неделю этот показатель сократился на $0,6 млрд.
В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.
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