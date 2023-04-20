Набиуллина призвала не выпускать «джинна инфляции» из бутылки
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«Если выпустить джинна инфляция из бутылки, его очень тяжело туда обратно поместить», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим глава Банка России подчеркнула, что высокие ставки по кредитам связаны в основном не столько с ключевой ставкой, сколько с ожиданием будущей инфляции. В связи с этим во времена низкоинфляционных ожиданий ставки по кредитам снижаются и увеличивается доля длинных кредитов.
«Мы это видим по собственному опыту, и это опыт большинства стран», — отметила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Центробанк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5—7%.