Набиуллина призвала не выпускать «джинна инфляции» из бутылки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что, если выпустить джинна инфляции из бутылки, его очень сложно вернуть назад.

«Если выпустить джинна инфляция из бутылки, его очень тяжело туда обратно поместить», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим глава Банка России подчеркнула, что высокие ставки по кредитам связаны в основном не столько с ключевой ставкой, сколько с ожиданием будущей инфляции. В связи с этим во времена низкоинфляционных ожиданий ставки по кредитам снижаются и увеличивается доля длинных кредитов.

«Мы это видим по собственному опыту, и это опыт большинства стран», — отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5—7%.