Глава департамента ЦБ Бакина рассказала о преимуществах цифрового рубля

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Руководитель проекта цифрового рубля — директор Департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина рассказала, для чего в России вводят цифровой рубль и как он будет функционировать.
Глава департамента ЦБ Бакина рассказала о преимуществах цифрового рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Цифровой рубль — это третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение (а не для замены) к существующим наличным и безналичным рублям. Это ещё один способ платежей и переводов, который в определённых ситуациях будет выгодней и удобней остальных», — сообщила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Хранится валюта будет в цифровых кошельках на платформе Банка России. Все операции с цифровыми рублями будут проходить там же.

Доступ к цифровым кошелькам обеспечат через привычные дистанционные каналы банковского обслуживания — мобильные приложения и веб-интерфейсы на сайте банков, уточнила Бакина.

По её словам, доступ к цифровому кошельку можно будет получить через любой банк, а операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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