В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины

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Минсельхоз Румынии заявил, что таможня страны начнёт проверять все агропродовольственные товары с Украины.
В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины
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«Украинскому министру сообщили, что с сегодняшнего дня Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров, поступающих с Украины, с отбором проб для качественного определения в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходит до сих пор», — цитирует заявление румынского ведомства РИА Новости.

Уточняется, что решение было принято с учётом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС.

Ранее польский европарламентарий Лешек Миллер со ссылкой на сообщения СМИ заявил, что на рынке ЕС стало появляться украинское зерно, не соответствующее требованиям европейских стандартов.

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