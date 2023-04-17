«Интер РАО» впервые в истории начала поставки электроэнергии из России в Киргизию

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Российская энергетическая компания «Интер РАО» 15 апреля начала поставки электроэнергии в энергосистему Киргизии.
«Интер РАО» впервые в истории начала поставки электроэнергии из России в Киргизию
  • РИА Новости

«15 апреля 2023 года впервые в истории началась поставка электрической энергии из ЕЭС (Единой энергосистемы. — RT) России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана», — сказали в «Интер РАО», сообщение компании приводит РИА Новости.

Общий планируемый объём поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 млн кВт-ч».

10 апреля российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

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