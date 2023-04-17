Ефимов: столичные инвесторы могут развивать бизнес посредством экономии на аренде
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Об этом информирует НСН.
Ефимов отметил, что город уже выделил почти 31 га земли на пять лет под строительство предприятий. Аренда таких площадей обходится производителям в 1 рубль в год.
По словам вице-мэра, сэкономленные средства инвесторы смогут направить на своё развитие.
Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.