Ефимов: столичные инвесторы могут развивать бизнес посредством экономии на аренде

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице экономия при земельной аренде для инвесторов в промышленной сфере составляет порядка 70 млн рублей ежегодно благодаря городским программам поддержки.

Об этом информирует НСН.

Ефимов отметил, что город уже выделил почти 31 га земли на пять лет под строительство предприятий. Аренда таких площадей обходится производителям в 1 рубль в год.

По словам вице-мэра, сэкономленные средства инвесторы смогут направить на своё развитие.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.