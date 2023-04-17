Ефимов: столичные инвесторы могут развивать бизнес посредством экономии на аренде

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице экономия при земельной аренде для инвесторов в промышленной сфере составляет порядка 70 млн рублей ежегодно благодаря городским программам поддержки.
Ефимов: столичные инвесторы могут развивать бизнес посредством экономии на аренде
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Ефимов отметил, что город уже выделил почти 31 га земли на пять лет под строительство предприятий. Аренда таких площадей обходится производителям в 1 рубль в год.

По словам вице-мэра, сэкономленные средства инвесторы смогут направить на своё развитие.

Ранее, по сообщениям сетевой газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут раньше срока около 100 заводов. В городе в феврале ввели зелёный коридор для проектов строительства и реконструкции предприятий площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить