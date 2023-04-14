Маршавин: возможности Всемирного банка кредитовать Киев практически исчерпаны

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Исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что возможности финансовой организации кредитовать киевский режим практически исчерпаны.
Маршавин: возможности Всемирного банка кредитовать Киев практически исчерпаны
  • РИА Новости

«Возможности банка в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счёт кредитных средств практически исчерпаны», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он уточнил, что Всемирный банк продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в качестве посредника и координатора западной финансовой помощи.

Маршавин подчеркнул, что в настоящий момент средства доноров киевского режима «составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны Группы Всемирного банка».

Ранее Маршавин заявил, что европейские потребители забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд.

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