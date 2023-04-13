Экономист Масленников назвал цифровой валютный мир неизбежным

Политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников выразил мнение, что «другой», цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.

«Валютные системы идут за развитием денежной системы как таковой и развитием денег как таковых. Цифровые деньги — это совершенно новый выход, это новая реальность денежно-кредитной системы, валютно-денежной. И это всё реальность уже текущего десятилетия — запуск национальных цифровых валют, которые могут использоваться в международных платежах и расчётах», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, более 50 центральных банков пока тестируют цифровые валюты.

Ранее заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН рассказал о странах и регионах, готовых к отказу от расчёта в долларах.