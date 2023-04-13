Экономист Масленников назвал цифровой валютный мир неизбежным

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Политолог, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников выразил мнение, что «другой», цифровой валютный мир абсолютно неизбежен.
Экономист Масленников назвал цифровой валютный мир неизбежным
  • РИА Новости

«Валютные системы идут за развитием денежной системы как таковой и развитием денег как таковых. Цифровые деньги — это совершенно новый выход, это новая реальность денежно-кредитной системы, валютно-денежной. И это всё реальность уже текущего десятилетия — запуск национальных цифровых валют, которые могут использоваться в международных платежах и расчётах», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, более 50 центральных банков пока тестируют цифровые валюты.

Ранее заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН рассказал о странах и регионах, готовых к отказу от расчёта в долларах.

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