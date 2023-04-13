В реализацию трёх крупных проектов в ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестируют 4,3 млрд рублей

Компании намерены инвестировать 4,3 млрд рублей в создание трёх производств в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

Об этом информирует Агентство Бизнес Новостей.

Так, НПО «Супротек-Инжиниринг» планирует запустить производство пластичной смазки и охлаждающей жидкости для судов и автотранспорта.

Второй проект затронет разработку оборудования для систем нижнего закачивания скважин. Инвестором выступит «Альфа Горизонт.

Компания «Квантум» намерена возвести комплекс по разработке вентиляционного оборудования площадью 11 тыс. кв. м.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.