Минэкономразвития не поддержало идею увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса

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Российское Минэкономразвития не поддерживает идею увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн руб.

Об этом сказано в официальном ответе ведомства за подписью замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Среднее значение размера микрозайма, выданного государственными МФО самозанятым гражданам, составило 0,4 млн рублей, начинающим субъектам МСП — 1,4 млн рублей, субъектам МСП — 2 млн рублей», — передаёт текст заявления ТАСС.

Отмечается, что увеличение максимального размера микрозайма до 10 млн руб. при ограниченном размере капитала государственных МФО будет препятствовать увеличению охвата поддержкой указанных целевых групп.

7 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго.

Кроме того, ведомство, комментируя обновлённый прогноз Всемирного банка, заявило, что западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России.

Так, Минэкономразвития ожидает роста внутреннего валового продукта уже в 2023 году.

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