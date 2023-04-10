Профессор Ордов прокомментировал ситуацию в экономике стран Запада

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, профессор Константин Ордов выразил мнение, что западная экономика за 15 лет не придумала другого метода борьбы с кризисами, кроме эмиссии денег, поэтому недружественным странам придётся выбирать между двумя путями.
Профессор Ордов прокомментировал ситуацию в экономике стран Запада
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  • © Maria Toutoudaki

«Первый заключается в продолжении выпуска доллара и ожидании полнейшего коллапса, вплоть до отказа третьих стран от использования американской валюты в международной торговле, а также как средства накопления госрезервов. Второй означает смирение с неизбежным ради сохранения существующего финансового порядка», — заявил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает эксперт, современный финансовый режим сохранится в мире, если американцы и европейцы пойдут на снижение уровня жизни в результате инфляции и не будут с ним активно бороться.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию в странах Запада.

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