Профессор Ордов прокомментировал ситуацию в экономике стран Запада
- Gettyimages.ru
- © Maria Toutoudaki
«Первый заключается в продолжении выпуска доллара и ожидании полнейшего коллапса, вплоть до отказа третьих стран от использования американской валюты в международной торговле, а также как средства накопления госрезервов. Второй означает смирение с неизбежным ради сохранения существующего финансового порядка», — заявил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как считает эксперт, современный финансовый режим сохранится в мире, если американцы и европейцы пойдут на снижение уровня жизни в результате инфляции и не будут с ним активно бороться.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию в странах Запада.