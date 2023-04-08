«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 37,2 млн кубометров

Короткая ссылка
«Газпром» транзитом через Украину подаёт газ для Европы в объёме 37,2 млн куб. м в сутки через ГИС «Суджа».
«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 37,2 млн кубометров
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,2 млн кубометров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить