«Газпром» подаёт газ через Украину на ГИС «Суджа» в объёме 37,2 млн кубометров

«Газпром» транзитом через Украину подаёт газ для Европы в объёме 37,2 млн куб. м в сутки через ГИС «Суджа».

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