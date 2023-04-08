Минэнерго: Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в Европу

Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.

«Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ от нас и Азербайджана. В этом вопросе мы будем действовать совместно», — приводит РИА Новости его слова в интервью CNN Türk.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию заявил, что Азербайджан может оставаться надёжным поставщиком энергии в Европу в течение 100 лет.

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.