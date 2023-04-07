Биржевой аналитик Суверов назвал инвестирование в дирхамы выгодным видом вложений

Биржевой аналитик, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов посоветовал на фоне роста курса доллара инвестировать в дирхамы (национальная валюта ОАЭ) или купить облигации, которые номинированы в доллары.

«Если вы не хотите покупать доллары, то можно открыть счета в дирхамах ОАЭ. Они привязаны к валюте США. Или купить облигации, которые номинированы в доллары. Сейчас они дают неплохую доходность в районе 6,5%. Конечно, можно и в долларах открыть, но по ним есть санкционные риски», — сказал Суверов URA.RU.

Вместе с тем, он выразил мнение, что к лету курс доллара может достичь 85 рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.