В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели
- РИА Новости
В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.
Открывая заседание, Новак отметил, что РЭН остаётся одной из наиболее востребованных дискуссионных площадок в энергетической отрасли.
«Уверен, что в этом году Форум снова станет точкой притяжения ключевых игроков отрасли, поможет выработать необходимые решения, поделиться мнениями и наладить партнёрские связи», — сказал он.
Аккредитация участников РЭН-2023 уже стартовала, на официальном сайте Форума размещены условия участия и доступна форма подачи заявок через Единый личный кабинет Фонда Росконгресс, а также форма для регистрации новых участников.