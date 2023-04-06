В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели

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В Москве под председательством вице-премьера Александра Новака прошло второе заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году. Он состоится в Москве с 11 по 13 октября.
В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели
  • РИА Новости

В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, Новак отметил, что РЭН остаётся одной из наиболее востребованных дискуссионных площадок в энергетической отрасли.

«Уверен, что в этом году Форум снова станет точкой притяжения ключевых игроков отрасли, поможет выработать необходимые решения, поделиться мнениями и наладить партнёрские связи», — сказал он.

Аккредитация участников РЭН-2023 уже стартовала, на официальном сайте Форума размещены условия участия и доступна форма подачи заявок через Единый личный кабинет Фонда Росконгресс, а также форма для регистрации новых участников.

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