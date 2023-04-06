Россельхозбанк сократил чистую прибыль по МСФО за 2022 год в 4,4 раза

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Россельхозбанк сократил чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 4,4 раза в сравнении с 2021 годом, до 5,04 млрд рублей.
Россельхозбанк сократил чистую прибыль по МСФО за 2022 год в 4,4 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчётность банка.

Отмечается, что объём средств клиентов банка вырос за прошлый год на 2,2%.

Активы Россельхозбанка по итогам года увеличились на 2,6%, до 4,26 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Банк России нарастил убыток в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей.

Отрицательный финансовый результат сложился в основном за счёт чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Это касается и убытка от реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» и от внесения акций АО «МИнБанк» в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382 244 млн рублей.

На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.

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