В Подмосковье объём экспорта увеличился на 19% по итогам 2022 года

Короткая ссылка
Товарный экспорт из Московской области увеличился на 18,9% в 2022 году по сравнению с 2021-м и достиг $13,6 млрд.
В Подмосковье объём экспорта увеличился на 19% по итогам 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

В настоящее время Московский регион сотрудничает с 186 странами, прокомментировала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ключевыми экспортными направлениями стали Белоруссия и Казахстан: в 2022 году они закупили продукции на $1,9 млрд и $1,7 млрд соответственно.

Индия закупила товаров на $1,3 млрд. А первым по общему объёму внешнего товарооборота и ключевым импортёром для региона стал Китай.

Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить