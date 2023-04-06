В Подмосковье объём экспорта увеличился на 19% по итогам 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
В настоящее время Московский регион сотрудничает с 186 странами, прокомментировала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Ключевыми экспортными направлениями стали Белоруссия и Казахстан: в 2022 году они закупили продукции на $1,9 млрд и $1,7 млрд соответственно.
Индия закупила товаров на $1,3 млрд. А первым по общему объёму внешнего товарооборота и ключевым импортёром для региона стал Китай.
Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.