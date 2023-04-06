Воробьёв: в Подмосковье продолжают работу около 200 частных иностранных производств

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе продолжают работать около 200 частных иностранных производственных предприятий.
Воробьёв: в Подмосковье продолжают работу около 200 частных иностранных производств
  • РИА Новости

Жители Подмосковья работали на этих предприятиях и с высокой степенью производительности обеспечивали выпуск товаров, сообщил губернатор в интервью Радио Sputnik.

«По сути, все эти предприятия, за исключением двух-трёх, которые на слуху, типа завода Mercedes и IKEA, работают на полную мощность и не отказались от своих программ развития, экспансии», — сказал Воробьёв.

Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.

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