«Ъ»: остановившие бизнес с начала СВО зарубежные бренды потеряли около $2 млрд

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Зарубежные розничные потребительские бренды, которые остановили бизнес в России из-за украинского конфликта могли потерять в общей сложности до $2 млрд.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в целом на глобальный бизнес сетей это существенно не повлияло, поскольку продажи в России обеспечивали всего 3–5% общей выручки.

При этом общий объём потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, которые работают в непродовольственной рознице и объявили об уходе с рынка России, превысил $1,3–1,5 млрд.

В феврале экс-топ-менеджер Merlion, бывший вице-президент «Евросети» по безопасности Борис Левин высказался об уходе мировых брендов из России.

По его словам, зарубежные бренды потеряли российский рынок и уходят из страны «с сожалением».

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