Обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер выразил мнение, что антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля.

По его словам, стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия.

«Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира», — отметил Болджер.

Он подчеркнул, что рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что санкции Запада продлятся долго, поэтому необходимо вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

Ранее издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз планирует начать обсуждение нового пакета санкций против России после Пасхи, которую представители католической церкви отмечают 9 апреля.

Отмечается, что в Брюсселе намерены обсудить новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами ЕС по тематике антироссийских санкций.