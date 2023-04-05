Аналитик Голубовский объяснил причины подорожания доллара до 80 рублей

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Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский рассказал, до какой отметки может подорожать доллар в ближайшей перспективе.
Аналитик Голубовский объяснил причины подорожания доллара до 80 рублей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Фундаментально доллар должен был пойти выше 80, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Так, он напомнил, что средняя цена нефти марки Brent с марта по ноябрь прошлого года была выше $100 за баррель, а сам доллар тогда стоил около 60 рублей.

Голубовский выразил мнение, что из-за пониженной стоимости нефти сегодня, — а она продаётся дешевле примерно на 30% от прошлогодних значений — доллар должен быть дороже к рублю примерно на те же 30% — то есть 80 рублей.

«У нас в России курс определяется платёжным балансом, а он коррелирует с ценами на нефть. Это грубый расчёт, есть много других важных факторов, но если опустить подробности, то разворотной точкой в долларе по теханализу является курс 84 рубля», — объяснил аналитик.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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