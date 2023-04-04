В Минэнерго США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке месторождений газа

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможные пути оказания содействия Украине в разработке газовых месторождений.

Он отметил, что у Украины есть запасы природного газа.

«И есть планы, у нас были хорошие двусторонние обсуждения в плане дальнейшей разработки этих месторождений», — цитирует его ТАСС.

По словам Турка, США «с нетерпением ждут возможности» продолжения такого сотрудничества.

Также Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.