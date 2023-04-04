В Минэнерго США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке месторождений газа
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Он отметил, что у Украины есть запасы природного газа.
«И есть планы, у нас были хорошие двусторонние обсуждения в плане дальнейшей разработки этих месторождений», — цитирует его ТАСС.
По словам Турка, США «с нетерпением ждут возможности» продолжения такого сотрудничества.
Также Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.