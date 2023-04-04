В Минфине США выразили сожаление в связи с решением ряда стран ОПЕК+ снизить нефтедобычу
«Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Глава американского Минфина отметила, что для «реальной оценки» последствий решения ОПЕК+ нужно больше времени.
Ранее мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу.