В Минфине США выразили сожаление в связи с решением ряда стран ОПЕК+ снизить нефтедобычу

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Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила сожаление в связи с решением отдельных членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу.

«Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Глава американского Минфина отметила, что для «реальной оценки» последствий решения ОПЕК+ нужно больше времени.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу.

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