Аналитик Разуваев: стоимость нефти Brent может превысить $100 за баррель в 2023 году

Кандидат экономических наук инвестиционный аналитик Александр Разуваев выразил мнение, что стоимость нефти марки Brent может превысить $100 за баррель в 2023 году. Как пояснил эксперт, это может произойти при отсутствии новых шоков в банковской системе США и ЕС, а также в случае активного восстановления спроса со стороны КНР.

«Формат работы ОПЕК+ доказал свою эффективность три года назад во время пандемии COVID-19. Если кто помнит, цена нефтяных фьючерсов тогда упала до отрицательных значений. Эта ситуация стала трагичной для некоторых трейдеров. Однако её удалось вырулить. В текущей ситуации ОПЕК+ — это также эффективный механизм. Плюс некоторые игроки отказываются от доллара в пользу юаня», — цитирует эксперта ФАН.

Как считает Разуваев, рост цен на нефть будет позитивным фактором для экономики России.

Со своей стороны, партнёр Capital Lab Евгений Шатов в беседе с газетой «Известия» допустил, что в апреле в случае отсутствия дополнительных шоков возможно колебание цен в диапазоне $83—85 за баррель.

«С начала 2023 года рынок нефти был профицитен, поэтому действия ОПЕК+ по сокращению выглядят упреждающими. Вероятно, члены ОПЕК+ ожидают наступления рецессий в мировой экономике, которые усилились на фоне проблем банковского сектора в США, и, как следствие, это может привести к замедлению спроса на нефть», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.