Аналитик Разуваев: стоимость нефти Brent может превысить $100 за баррель в 2023 году

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук инвестиционный аналитик Александр Разуваев выразил мнение, что стоимость нефти марки Brent может превысить $100 за баррель в 2023 году. Как пояснил эксперт, это может произойти при отсутствии новых шоков в банковской системе США и ЕС, а также в случае активного восстановления спроса со стороны КНР.
Аналитик Разуваев: стоимость нефти Brent может превысить $100 за баррель в 2023 году
  • AP

«Формат работы ОПЕК+ доказал свою эффективность три года назад во время пандемии COVID-19. Если кто помнит, цена нефтяных фьючерсов тогда упала до отрицательных значений. Эта ситуация стала трагичной для некоторых трейдеров. Однако её удалось вырулить. В текущей ситуации ОПЕК+ — это также эффективный механизм. Плюс некоторые игроки отказываются от доллара в пользу юаня», — цитирует эксперта ФАН.

Как считает Разуваев, рост цен на нефть будет позитивным фактором для экономики России.

Со своей стороны, партнёр Capital Lab Евгений Шатов в беседе с газетой «Известия» допустил, что в апреле в случае отсутствия дополнительных шоков возможно колебание цен в диапазоне $83—85 за баррель.

«С начала 2023 года рынок нефти был профицитен, поэтому действия ОПЕК+ по сокращению выглядят упреждающими. Вероятно, члены ОПЕК+ ожидают наступления рецессий в мировой экономике, которые усилились на фоне проблем банковского сектора в США, и, как следствие, это может привести к замедлению спроса на нефть», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить