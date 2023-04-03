Трейдер Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля

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В пресс-службе российского Минсельхоза заявили, что дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года.
Трейдер Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Минсельхоз России получил уведомление от ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в настоящий момент компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка.

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