Трейдер Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля

В пресс-службе российского Минсельхоза заявили, что дочерняя компания мирового трейдера зерна Louis Dreyfus прекращает экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Минсельхоз России получил уведомление от ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в настоящий момент компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка.