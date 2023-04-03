Силуанов: ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной.
«На дефицит повлияло авансовое ускоренное финансирование расходов, которое будет выравниваться по сравнению с прошлым годом. Ситуация с балансом будет нормализовываться», — отметил он.
Как указал министр, в январе значительный объём средств был проавансирован в опережающем порядке.
«Всё, что запланировано на этот год, — всё будет обеспечено деньгами», — подчеркнул министр.
Ранее Силуанов заявил, что бюджет России получил около 2,5 трлн рублей дополнительных доходов.