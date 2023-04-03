Силуанов: ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться.
Силуанов: ситуация с балансом бюджета России будет нормализовываться
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной.

«На дефицит повлияло авансовое ускоренное финансирование расходов, которое будет выравниваться по сравнению с прошлым годом. Ситуация с балансом будет нормализовываться», — отметил он.

Как указал министр, в январе значительный объём средств был проавансирован в опережающем порядке.

«Всё, что запланировано на этот год, — всё будет обеспечено деньгами», — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет России получил около 2,5 трлн рублей дополнительных доходов.

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