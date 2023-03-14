В Москве обороты цветочных магазинов 8 марта на 22% превысили показатель 2022 года

В Москве в Международный женский день, 8 Марта, было продано 124 тыс. букетов, выручка цветочных магазинов в этот день составила 413 млн рублей.

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передаёт НСН.

«По сравнению с 8 марта 2022 года оборот столичных флористов увеличился на 22%, средний чек возрос на 12% — до 3341 рубля», — добавил он.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.