Аналитик Чеврычкин назвал различия накопительного счёта и депозита

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал, в чём различия между накопительным счётом и банковским вкладом (депозитом).

И то и другое — инструменты инвестирования средств, но подходят для решения разных задач, объяснил он в беседе с «Известиями».

Эксперт назвал четыре основных отличия накопительного счёта от депозита: это срок, процентная ставка, а также условия пополнения счёта и снятия средств.

«Мы считаем накопительный счёт более гибким инструментом накопления, потому что существует постоянный доступ к средствам, которые можно снимать, пополнять, не расторгая договор, с учётом того, что в последнее время процентные ставки по вкладам и накопительным счетам практически сравнялись», — заключил Чеврычкин.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.