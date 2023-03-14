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Аналитик Чеврычкин назвал различия накопительного счёта и депозита

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Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал, в чём различия между накопительным счётом и банковским вкладом (депозитом).
Аналитик Чеврычкин назвал различия накопительного счёта и депозита
  • РИА Новости

И то и другое — инструменты инвестирования средств, но подходят для решения разных задач, объяснил он в беседе с «Известиями».

Эксперт назвал четыре основных отличия накопительного счёта от депозита: это срок, процентная ставка, а также условия пополнения счёта и снятия средств.

«Мы считаем накопительный счёт более гибким инструментом накопления, потому что существует постоянный доступ к средствам, которые можно снимать, пополнять, не расторгая договор, с учётом того, что в последнее время процентные ставки по вкладам и накопительным счетам практически сравнялись», — заключил Чеврычкин.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.

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