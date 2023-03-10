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Аналитик Беспалов назвал неверный анализ информации частой ошибкой инвесторов

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Аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов перечислил ошибки, которые допускают как начинающие, так и опытные инвесторы.
Аналитик Беспалов назвал неверный анализ информации частой ошибкой инвесторов
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В частности, отметил, что распространёнными ошибками являются неправильный анализ информации, отсутствие диверсификации в инвестировании, предвзятость к компании и неприятие потери.

Вместе с тем в беседе с газетой «Известия» он добавил, что для того, чтобы избежать базовых ошибок, в первую очередь инвестору следует определиться с целями инвестирования.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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