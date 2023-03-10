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FT: ЕС допустил организацию совместного морского патрулирования для защиты инфраструктуры

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Евросоюз рассматривает возможность организации совместного морского патрулирования и учений для защиты критической инфраструктуры, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.
FT: ЕС допустил организацию совместного морского патрулирования для защиты инфраструктуры
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«После того, что случилось с «Северным потоком», мы нуждаемся в усиленном мониторинге и защите критической морской инфраструктуры, а также кораблей от физических и киберугроз», — сказал он в интервью The Financial Times.

Еврокомиссар предположил, что потенциальной целью могут стать плавучие регазификационные станции СПГ.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её. 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.

В марте в западных СМИ вышла серия материалов, в которых поднимается версия, что за диверсией на газопроводах могла стоять некая «проукраинская группировка».

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