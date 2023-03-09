Правительство внесло законопроект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
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Там находится около 3 трлн куб. м природного газа, отметила пресс-служба кабмина.
По мнению властей, это позволит нарастить годовые объёмы производства СПГ до 100 млн т в ближайшие семь лет.
Также это поможет увеличить экспорт СПГ и усилить позиции России на мировом рынке экологически безопасного топлива.
ТАСС сообщает, что правительство уже внесло в Госдуму поправки, разрешающие такой экспорт.
Как стало известно ранее, Минэнерго и Минпромторг разработают дорожную карту развития СПГ-оборудования с долей отечественных технологий в 80%.