Генсек ОПЕК заявил о падении инвестиций в нефтедобычу в размере $500 млрд в год
«Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор. Мы говорим примерно о более чем $500 млрд каждый год», — приводит РИА Новости слова аль-Гайса на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
Он добавил, что такое снижение вложений вызывает у него опасения с точки зрения энергетической безопасности.
В феврале министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что соглашение о сокращении производства нефти, достигнутое в рамках альянса ОПЕК+, сохранится до конца нынешнего года.