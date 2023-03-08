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Генсек ОПЕК заявил о падении инвестиций в нефтедобычу в размере $500 млрд в год

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По оценке ОПЕК, падение инвестиций в нефтедобычу в мире составляет примерно $500 млрд в год, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс.

«Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор. Мы говорим примерно о более чем $500 млрд каждый год», — приводит РИА Новости слова аль-Гайса на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Он добавил, что такое снижение вложений вызывает у него опасения с точки зрения энергетической безопасности.

В феврале министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что соглашение о сокращении производства нефти, достигнутое в рамках альянса ОПЕК+, сохранится до конца нынешнего года.

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