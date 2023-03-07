Специалист Каленков прокомментировал ситуацию с импортозамещением на рынке бурения в России

Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что большая часть установок интеллектуального бурения в основном поставлялась зарубежными компаниями. Как отметил эксперт, китайские поставки сохранились.

«Думаю, что ещё год-два, и всё это будет полностью импортозамещено и нормально работать», — спрогнозировал эксперт.

Что касается механизированной добычи, то потребности закрываются отечественными производителями.

«После того как нефть подняли наверх, нужна фонтанная арматура, она тоже российского производства. Дальше, согласно технологическому процессу, идут установки подготовки нефти и газа. Они и в прежние времена в основном были отечественные», — отметил Каленков.

Он добавил, что нынешняя ситуация — серьёзный толчок для поиска российскими производителями технологий, позволяющих добывать нефть с больших глубин.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов высказался о ситуации с импортозамещением.