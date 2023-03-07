Юрист Писанкова назвала преимущества ипотечного кредита при покупке недвижимости

Эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова рассказала, почему ипотечный кредит выгоднее потребительского при покупке недвижимости.

«Первое, конечно же, более низкие ставки. По ипотеке ставки начинаются от 4%, а по потребительскому кредиту средневзвешенная рыночная ставка — от 15%», — отметила она в беседе с «Известиями».

Вторым важным плюсом считается срок: ипотеку можно получить до 35 лет, а потребкредит — лишь до семи.

Третье преимущество, которое отметила Писанкова, — маленькая сумма за страховку: по ипотеке это 0,5—1% от суммы кредита в год, тогда как по потребкредиту в отдельных случаях до 15% от суммы кредита единовременно.

Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с ФАН дала советы по оспариванию навязанного кредитного договора.