Новак: России необходимо изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год

России необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров», — заявил он, его слова приводятся на сайте кабмина России.

В качестве стратегической задачи для экспорта газа Новак назвал развитие производства СПГ, «которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 млн т в год».

Ранее стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.