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В МИД России рассказали о подготовке нового договора о сотрудничестве с Ираном

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В пресс-службе МИД России прокомментировали детали нового российско-иранского договора. Заявлено, что его подписание ознаменует выход российско-иранского партнёрства на стратегический уровень.
В МИД России рассказали о подготовке нового договора о сотрудничестве с Ираном
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Новый большой российско-иранский договор на замену действующему Договору об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001 года находится в высокой степени готовности. Документ носит всеобъемлющий характер и охватывает все сферы практического взаимодействия между нашими странами», — отметили в российском Министерстве иностранных дел.

В настоящее время стороны согласовывают детали нового договора. Посол Ирана в Москве Казем Джалали предположил, что соглашение будет подписано двумя правительствами в 2023 году.

Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.

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