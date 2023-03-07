Советник Байдена: в политике «ценового потолка» пока «всё идет хорошо»

Делать выводы об эффективности политики «ценового потолка» пока рано, но пока «всё идет хорошо», заявил старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока всё идёт хорошо», — цитирует РИА Новости Хохштейна.

Ранее председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что установленный западными странами лимит цен на нефтепродукты из России создал множество сложностей для работы энергетических рынков.

До этого издание China Daily писало, что потолок цен на нефть укрепил российскую экономику и негативно сказался на экономике стран Запада.