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Reuters: «Северные потоки» могут законсервировать из-за отсутствия планов по ремонту

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», три из четырёх ниток которых получили повреждения в результате взрывов, намерены законсервировать, поскольку в данный момент отсутствуют планы по их ремонту.
Reuters: «Северные потоки» могут законсервировать из-за отсутствия планов по ремонту
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Российские подводные газопроводы «Северный поток» будут закрыты и законсервированы», — говорится в публикации.

По словам двух источников издания, консервация газопроводов подразумевает возможное возобновление их работы в будущем.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.

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