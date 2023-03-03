Reuters: «Северные потоки» могут законсервировать из-за отсутствия планов по ремонту
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Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Российские подводные газопроводы «Северный поток» будут закрыты и законсервированы», — говорится в публикации.
По словам двух источников издания, консервация газопроводов подразумевает возможное возобновление их работы в будущем.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.