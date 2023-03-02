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ЦБ этим летом презентует новую 1000-рублёвую банкноту

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Зампред Банка России Сергей Белов заявил, что этим летом регулятор презентует новые 5000-рублёвую и 1000-рублёвую банкноты.
ЦБ этим летом презентует новую 1000-рублёвую банкноту
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тыс. рублей, банкноту в 5 тыс. рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Белов рассказал о процедуре отбора символов и достопримечательностей для размещения на модернизированных банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

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