Глава ЦБ Набиуллина: банки должны соблюдать закон при работе с мессенджерами

Работа банков с клиентами через иностранные мессенджеры удобна, но при работе в таком формате нужно придерживаться российского законодательства, напомнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Действительно, использование мессенджеров может быть очень удобным для взаимодействия с клиентом для банков и в принципе сопряжено с развитием новых технологий, но мессенджеры разные, и при работе с мессенджерами надо соблюдать требования российского законодательства, в том числе по работе с персональными данными», — цитирует её РБК.

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин ранее выразил мнение, что банкам необходимо отказаться от возможности получать их услуги через мессенджеры, поскольку этим могут пользоваться мошенники.