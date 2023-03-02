Глава ЦБ Набиуллина: банки должны соблюдать закон при работе с мессенджерами
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«Действительно, использование мессенджеров может быть очень удобным для взаимодействия с клиентом для банков и в принципе сопряжено с развитием новых технологий, но мессенджеры разные, и при работе с мессенджерами надо соблюдать требования российского законодательства, в том числе по работе с персональными данными», — цитирует её РБК.
Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин ранее выразил мнение, что банкам необходимо отказаться от возможности получать их услуги через мессенджеры, поскольку этим могут пользоваться мошенники.