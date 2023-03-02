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В Центробанке назвали объём международных резервов России

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Международные резервы России по состоянию на 24 февраля составили $580,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
В Центробанке назвали объём международных резервов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Объём международных резервов по состоянию на 24 февраля составил $580,7 млрд, сократившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,2%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что изменения произошли под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

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