В Центробанке назвали объём международных резервов России
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«Объём международных резервов по состоянию на 24 февраля составил $580,7 млрд, сократившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,2%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что изменения произошли под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.