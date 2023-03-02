Аналитик Голубовский назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей.

«Смерти» крипторынка ждать не стоит, отметил Голубовский в интервью НСН.

«Криптовалюта — это лучший способ трансграничных платежей», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.