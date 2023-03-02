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Аналитик Голубовский назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей.
Аналитик Голубовский назвал криптовалюту лучшим способом трансграничных платежей
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Смерти» крипторынка ждать не стоит, отметил Голубовский в интервью НСН.

«Криптовалюта — это лучший способ трансграничных платежей», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.

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