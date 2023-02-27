РБК: российские банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе

Идея снизить планку для бесплатных переводов «самому себе» обсуждается в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за подобные переводы, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

Отмечается, что в принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб.

Как уточняется в статье, сейчас предлагается снизить планку до диапазона 300—600 тыс. руб. в месяц. Установление ограничения — одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими.

В материале говорится, что, по словам источников, против инициативы в первоначальном виде в первую очередь выступают Сбербанк и ВТБ. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала «Известиям», что при стандартных переводах денег с карты на карту могут случаться ошибки, которые влекут за собой потерю денежных средств.

Подавляющее большинство таких ошибок связано с невнимательностью того, кто совершает перевод, отметила она.