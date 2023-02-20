Минэнерго: энергообъекты новых регионов России переведут в госсобственность
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«В любом случае это будет федеральная собственность и государство будет привлекать специалистов и крупные российские компании для построения оптимальной бизнес-модели и внедрения процессов, которые в этих компаниях используются», — цитирует ТАСС Грабчака.
По его словам, на данный момент ведомство ведёт переговоры с генерирующими компаниями по данному вопросу.
Ранее правительство России распорядилось создать штабы по обеспечению безопасного энергоснабжения в новых российских регионах.