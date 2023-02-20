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Минэнерго: энергообъекты новых регионов России переведут в госсобственность

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Энергетические объекты, расположенные в новых регионах России, будут переданы в государственную собственность, заявил замглавы российского Минэнерго Евгений Грабчак.
Минэнерго: энергообъекты новых регионов России переведут в госсобственность
  • Gettyimages.ru

«В любом случае это будет федеральная собственность и государство будет привлекать специалистов и крупные российские компании для построения оптимальной бизнес-модели и внедрения процессов, которые в этих компаниях используются», — цитирует ТАСС Грабчака.

По его словам, на данный момент ведомство ведёт переговоры с генерирующими компаниями по данному вопросу.

Ранее правительство России распорядилось создать штабы по обеспечению безопасного энергоснабжения в новых российских регионах.

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