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TAC: банк JP Morgan сотрудничает с Украиной ради собственной выгоды

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Американский банк JP Morgan намерен сотрудничать с Украиной исключительно ради своей выгоды, заявил обозреватель Брэдли Девлин.

«Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счёт продолжения конфликта», — написал Девлин в статье для The American Conservative.

По мнению автора, банк интересует затягивание конфликта, а не победа Киева, так как получить прибыль JP Morgan сможет только при помощи поставок оружия.

Он отметил, что инвестиции Уолл-стрит в Украину являются одной из главный причин, почему украинский президент Владимир Зеленский — в ущерб своей стране — всё ещё не начал переговоры.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно.

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