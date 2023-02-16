Финансовый омбудсмен Воронин анонсировал закон о защите прав обманутых клиентов банков

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин предложил обязать банки вести аудиозапись переговоров с потребителями, а также проверять неординарные транзакции в целях защиты интересов своих клиентов. По его мнению, существующее законодательство в этой сфере устарело и должно быть изменено.

«Необходимо законодательно установить в обязанность банка вести хотя бы аудиозаписи приёма потребителя по основным видам, так сказать, услуг, которые они предоставляют, чтобы была возможность и у надзорного органа в лице ЦБ, и у нас, органа, который рассматривает споры, запросить такую запись и по ней проследить правильность действий — всё ли сделал банк как сильная сторона для того, чтобы полностью и объективно проинформировать потребителя о тех услугах, которые ему предоставляются», — заявил он в эксклюзивном интервью НТВ.

Также в целях защиты интересов людей банки могли бы уделять больше внимания так называемым неординарным транзакциям, которые производятся в необычных обстоятельствах или в отношении уязвимых категорий населения, отметил Воронин.

По его словам, в Думе готовятся принять закон, дающий право отменять договоры, которые были заключены мошенническим путём. Финансовый омбудсмен пояснил, что пока нет возможности вернуть деньги пострадавшим от таких схем клиентам.

Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с ФАН дала советы по оспариванию навязанного кредитного договора.