Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по росту оборота оптовой торговли

Челябинская область вошла в топ-10 субъектов России по росту оборота оптовой торговли в 2022 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона (КСП).

По информации ведомства, увеличение составило 13,1% за 2022 год.

Уточняется, что Челябинская область заняла седьмое место в первой десятке российских регионов по росту оборота оптовой торговли в 2022 году.

Ранее газета «Известия» сообщала, что правительственная комиссия одобрила продажу трёх заводов IKEA в России.