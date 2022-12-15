Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%
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Об этом он заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. RT ведёт трансляцию.
«По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%», — заявил Путин.
Он напомнил, что западные и некоторые российские эксперты предрекали российской экономике падение на 20%.
Ранее Росстат улучшил оценку снижения валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года до 3,7%.