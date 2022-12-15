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«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,6%

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«Газпром» с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,6%
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

«С 1 января по 15 декабря 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 394,1 млрд кубометров газа. Это на 19,6% (на 96,3 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11,5 месяца упал на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) — до 97,8 млрд куб. м.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за первые десять месяцев 2022 года поставки газа из России в Китай увеличились на 173% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.

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